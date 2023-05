Milan: Pioli, la sconfitta complica il futuro in campionato

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Questa sconfitta ci complica il futuro in campionato, per questo martedì dobbiamo fare una grandissima partita e cercare una pur difficile rimonta contro l'Inter". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la sconfitta alla Spezia. "E' stata una partita equilibrata, noi abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dopo il loro gol ci siamo disuniti. In ogni caso, la prestazione è stata al di sotto delle nostre possibilità. Ci è mancata continuità durante la gara, ci servivano più ritmo e velocità", ha proseguito.

"E' evidente che la Champions può aver pesato, ce l'abbiamo in testa. Noi però dobbiamo crederci anche se solo giocando il nostro calcio, quello che sappiamo di poter esprimere, possiamo sperare di ribaltare la situazione martedì prossimo - ha detto ancora Pioli - . Il risultato dell'andata nn ci dà vantaggi ma dobbiamo crederci. Bisogna rimontare due gol e quindi serve far sì che gli episodi siano a nostro vantaggio. Non ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione", ha concluso. (ANSA).