Primo report di Mind, 3000 lavoratori nell'ex area Expo

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Nel quartiere dell'innovazione di Milano Mind (Milano Innovation District), nato nell'area dell'Expo, ad oggi ci lavorano quasi 3000 persone al giorno, di cui circa 400 sono studenti e oltre 380 ricercatori, senza contare pazienti, utenti e ricercatori che gravitano attorno l'Ospedale Irccs Galeazzi Sant'Ambrogio, che da solo conta oltre 1300 persone operative e ha totalizzato nei primi sei medi di attività circa 10mila accessi al pronto soccorso, oltre 600 ricoveri e 200mila prestazioni ambulatoriali.

Sono alcuni dei numeri che sono stati presentati oggi, a un anno di apertura di Mind, con la prima edizione del Mind Annual Report che raccoglie i risultati raggiunti finora e gli obiettivi futuri.

Oggi Mind è una delle più grandi partnership pubblico-privato (Arexpo-Lendlease) in Italia per la realizzazione di infrastrutture di ricerca. Arexpo Spa coordina tutte le attività amministrative autorizzative legate al progetto mentre Lendlease prosegue l'attività di sviluppo privato dell'area, con l'avvio di nuovi cantieri e il completamento del Mind Village che nel corso del 2023 sarà ultimato per arrivare oltre i 10000 mq.

L'Università Statale di Milano ha approvato a dicembre 2022 il progetto definitivo per l'insediamento del Campus scientifico in Mind e anche il Politecnico di Milano ha annunciato nel 2022 il suo ingresso con una dote di 30 milioni di euro per investimenti in ricerca e uno spazio in fase di progettazione di oltre 5.000 mq.

Stesso discorso per l'azienda AstraZeneca, che ha trasferito in Mind il proprio headquarter italiano con la presenza di oltre 300 lavoratori.

"Oggi poter presentare questo primo report è un'occasione per raccontare cosa è Mind - ha commentato Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo - diventerà un appuntamento fisso". (ANSA).