I Maneskin e Blanco all'inaugurazione del nuovo hub Moysa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - I Maneskin, Blanco, Rkomi, Annalisa, Elisa, Emma, Irama, Sangiovanni, Gaia, Gianluca Grignani, i Negramaro e Myss Keta hanno sfilato ieri sera sul red carpet dell'inaugurazione di Moysa, il nuovo hub musicale da oltre 2000 mq che apre ufficialmente il 16 maggio a Milano. Nato dall'esperienza di Shablo (fondatore di Thaurus, BHMG e Urubamba Studio oltre che produttore, musicista, direttore artistico e manager di artisti come Sfera Ebbasta, Rkomi e Blanco) e Fabrizio Ferraguzzo (fondatore di Exit Music Management, direttore artistico e manager dei Måneskin, e founder di Stardust), Moysa viene presentato come un acceleratore di business che guarda ad ogni aspetto del mestiere creativo, dalle sue applicazioni più tradizionali fino alle nuove frontiere digitali. Al suo interno uno studio di registrazione composto da sei sale, una sala da 100 mq dedicata alle arti visive e pensata per shooting fotografici e video. Completano la struttura il ristorante e bar Alegre e il Moysa Club by Alegre, uno spazio dedicato agli ospiti. (ANSA).