Denunce ginnaste: Basta 'nude per il peso, via anche le forcine'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Ci pesavamo nude, con le sole mutande, senza neanche reggiseno. Qualcuno si toglieva anche le forcine". L'ex azzurra Anna Basta racconta in sede di giustizia sportiva la quotidianità degli allenamenti delle Farfalle della ritmica: "Fino a 15 anni ero alla Polisportiva Pontevecchio di Bologna e non sono praticamente mai salita su una bilancia. Dal 2016, a Desio, sono sempre stata sottoposta al rito del peso.

Dopo colazione, arrivavamo in palestra e ci mettevamo in fila nude". Dopo il verdetto della bilancia, spiega Basta, si capiva come sarebbe stato il resto della giornata: "Quando Olga ci pesava, arrivavano commenti anche solo per aumenti di 3 o 4 etti 'Il bambino cresce? Non ti vergoni?' venivamo richiamate ad alta voce. O 'Cosa stai facendo? Ti rendi conto?', frasi pronunciate davanti a tutti. Da quei commenti dipendeva il resto della giornata. Nel 2019, per un esercizio di salto dentro a un cerchio, la Maccarani mi disse 'se dimagrisci un po', ti diminuisce anche il culo e ci passi'. Questi commenti non erano rivolti a tutti, c'era disparità di trattamento, ma certe frasi sono state pronunciate anche a Nina Corradini, Laura Paris e Talisa Torretti". (ANSA).