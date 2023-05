Comieco, il tasso di riciclo si conferma sopra l'80%

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Nel 2022 il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici si conferma sopra l'80%: è quanto è emerso, oggi a Milano, nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. E' stata "confermata la piena operatività ed efficienza del sistema della raccolta e del riciclo di carta e cartone che, con il contributo ambientale più basso d'Europa (5 euro/t), consolida la garanzia di ritiro verso i Comuni italiani, ai quali nel 2022 sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 180 milioni di euro, a fronte di circa 2 milioni di tonnellate di carta e cartone" affidate a Comieco per l'avvio a riciclo.

Approvato anche il Piano specifico di prevenzione, che rendiconta le attività e i risultati del Consorzio: con un tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici oltre l'80%, è stato confermato il superamento dell'obiettivo fissato dall'Unione Europea al 2025 e il percorso di avvicinamento al traguardo dell'85% entro il 2030.

"Consolidata l'eccellenza del sistema si punta ora a nuovi obiettivi, a partire dal miglioramento dei risultati di raccolta al Sud, dove stimiamo ci siano circa 270mila tonnellate di materiale che ancora finiscono nell'indifferenziata", afferma Alberto Marchi, presidente di Comieco. "Qui si aprono nuove opportunità di intervento grazie ai finanziamenti provenienti dal Pnrr (oltre il 60% dei fondi è dedicato allo sviluppo dell'impiantistica legata al riciclo di carta e cartone proprio nell'area meridionale del Paese), cui - ha aggiunto - si aggiunge uno specifico piano predisposto da Comieco a supporto dei Comuni del Sud Italia con investimenti straordinari di 3,5 milioni di euro". (ANSA).