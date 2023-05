Angelica, mamma dopo un tumore raro

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Diventare mamma dopo un tumore raro.

E' stato possibile per Angelica che a 27 anni ha ricevuto la diagnosi di tumore raro dell'osso sacro - un condrosarcoma di grado 1 vicinissimo a retto, utero e ovaie - il cui trattamento rischiava di compromettere la sua possibilità di avere figli.

Nel maggio 2019 dalla Campania arriva a Pavia, al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), che ha studiato ed eseguito per lei una procedura del tutto nuova. Viene curata e oggi, a poco più di 30 anni, stringe tra le braccia la piccola Federica di quasi 5 mesi.

"Ho scoperto di essere rimasta incinta durante il weekend della festa della mamma dell'anno scorso. Dopo le terapie cui mi ero sottoposta non mi aspettavo che potesse accadere per vie naturali né di avere una gravidanza in cui tutto è stato davvero perfetto", racconta Angelica che ha deciso di far nascere la bambina a Pavia dove le hanno "ridato la vita".

Ad accompagnarla in questo percorso, una task force multidisciplinare e tutta al femminile di dottoresse del Cnao e del Policlinico San Matteo, supportate dal chirurgo Lorenzo Cobianchi. Angelica è stata trattata con fasci di ioni carbonio, la forma più avanzata di radioterapia, preceduto da un intervento "del tutto insolito di dislocazione contemporanea del retto, dell'utero e delle ovaie per porre queste strutture al sicuro dal fascio di radiazioni e poterne erogare una dose radicale sul tumore", sottolineano le strutture sanitarie.

"Poiché ogni intervento sulle ovaie non è esente da rischi, Angelica si è sottoposta anche a una crioconservazione ovocitaria, per permetterle in un futuro di diventare madre", evidenzia Amelia Barcellini, radioterapista oncologo del Cnao.

"A nostra conoscenza - dice Maria Rosaria Fiore, medico radioterapista oncologo del Cnao e referente del trattamento dei sarcomi dell'osso - è la prima volta al mondo che si eseguiva un trattamento con ioni carbonio alla pelvi preceduto da una procedura di questo tipo per proteggere la fertilità. Le sedute si sono svolte nell'estate del 2019; nella primavera 2022 Angelica ci ha comunicato di essere incinta". Successivamente al parto, un esame istologico della placenta non ha rilevato alcun segno del trattamento radiante. (ANSA).