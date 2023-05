Statua in piazza Duomo sarà ripulita grazie a una donazione

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - La statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano sarà ripulita dalla vernice gialla grazie ad una donazione. Ad imbrattare la statua lo scorso 9 marzo erano stati gli attivisti di Ultima generazione.

La giunta comunale ha deliberato l'accettazione della proposta di donazione, presentata dalla società Vox Media srl.

I tecnici del Comune, considerato l'alto valore storico e artistico del monumento e la conseguente tutela a cui è sottoposto, si sono confrontati con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. A seguito di sopralluoghi tecnici, come spiegano dal Comune di Milano, è stata rilevata l'impossibilità di procedere con una pulizia ordinaria. La vernice utilizzata, di colore giallo, non è risultata in alcun modo lavabile, si è quindi deciso di provvedere ad un intervento a cura di un team specializzato di restauratori con installazione di ponteggi attorno alla statua.

La proposta di donazione, presentata dalla società Vox Media srl e accettata dal Comune di Milano, ha un valore economico complessivo pari a 28.950 euro. Nei prossimi giorni la donazione sarà formalizzata con atto notarile in cui il committente si impegnerà alla copertura totale dei costi operativi, alla cura e alle spese degli oneri organizzativi e a portare a termine l'intervento di pulizia del monumento nel rispetto delle normative vigenti. (ANSA).