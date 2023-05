San Siro: Scaroni, il Milan prenderà la decisione entro l'estate

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Deadline sul fronte stadio? Entro quest'estate prenderemo la decisione finale. Noi come Milan teniamo in mano ancora il dossier San Siro, che ha dei grandi punti di domanda. Ogni passaggio col Comune si traduce in maggiori costi per noi, minore capacità di costruire, ogni passaggio lo rende economicamente meno attrattivo". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro".

"A parte questo abbiamo punti di domanda che cominceremo ad affrontare, in parallelo non rinunciamo a studiare altre localizzazioni. Abbiamo in mente un paio di ipotesi realistiche fuori dal Comune di Milano, non possiamo limitarci ad avere un'unica ipotesi su un tema così importante. Costruire uno stadio nell'area di Milano è diventata impresa titanica, ovunque ci sono opposizioni agguerrite e vociferanti che obbligano a fare un passo indietro. È una realtà di Milano ma forse non solo di Milano".