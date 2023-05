Sala, su sicurezza ha ha ragione Piantedosi e non Fontana

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Rispetto alla polemica tra Fontana e Piantedosi, ha ragione Piantedosi, ci si sta lavorando" sulla sicurezza a Milano. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala "Non posso che dare atto che il ministro è presente e che ieri ha detto parole di chiarezza. Poi serve più presenza in zone come la stazione Centrale - ha aggiunto -, con forze di polizia di notte. C'è anche un problema di recupero sociale di quel degrado. Dietro c'è un disagio e qualcosa che va curato, non c'è solo il tema della repressione ma di un mondo degradato.

Servono più assistenti sociali, ci stiamo alleando con associazioni che fanno questo di lavoro". (ANSA).