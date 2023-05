Pensionato ripara una buca in strada, multato per 800 euro

(ANSA) - BARLASSINA, 11 MAG - Un pensionato di Barlassina, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800 euro dal suo Comune per aver riparato una buca in strada. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce, "Succede a Barlassina e dintorni", dove raccoglie segnalazioni di disservizi cittadini.

Claudio Trenta, con un selfie, mostra il verbale e racconta di averlo ricevuto per aver tappato di sua iniziativa una buca dopo aver acquistato un sacco di bitume "senza autorizzazione e competenza", da lui ritenuta pericolosa, e di essere anche obbligato a provvedere a rimuovere l'opera abusiva.

"Ufficializzerò la mia denuncia nei confronti della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per omissione d'atti d'ufficio", ha scritto il 72enne a corredo del post, affermando di aver più volte segnalato all'amministrazione il pericolo.

