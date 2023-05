Mediobanca, nei nove mesi utile netto di 791 milioni

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Mediobanca nei primi nove mesi ha registrato risultati record con ricavi per 2.420 milioni (+13%) oltre i target del piano di 3 miliardi per l'intero esercizio.

L'utile netto è salito del 10% a 791 milioni. Nel terzo trimestre l'utile netto è di 235 milioni e i ricavi a 759,4 milioni, sopra le attese.

Nei nove mesi il gruppo ha saputo mantenere il livello più alto mai raggiunto di ricavi (circa 2.420 milioni), di utile (oltre 790 milioni) e di redditività (Rote del 13% sui livelli massimi delle banche europee), ottimizzando la gestione degli attivi e passivi e beneficiando del forte posizionamento in business artefici di una crescita di lungo periodo. La diversificazione del portafoglio di business ha favorito la crescita di tutti gli indicatori e ha confermato la nostra capacità di generare valore in diversi scenari di mercato preservando una prudente assunzione del rischio e una forte generazione e dotazione di capitale", ha detto il ceo di Mediobanca Alberto Nagel a commento dei risultati. (ANSA).