City Angels premiano Campioni di bontà, anche Nico Acampora

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Dieci campioni di bontà sono stati premiati a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, nell'ambito del Premio Campione promosso dai City Angels e dal suo fondatore Mario Furlan. A condurre l'evento è stata Rajae Bezzaz inviata di Striscia la Notizia, sul palco tra gli altri, anche Daniela Javarone madrina dei City Angels.

Quest'anno il riconoscimento è andato anche a Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, che è stato insignito del premio Campione della gente, in collaborazione con Coop Lombardia, Piemonte e Liguria. Sono stati migliaia di cittadini a sceglierlo grazie al suo lavoro con i ragazzi autistici.

Come Campione per la vita è stato premiato Alessio Amoruso l'agente di stazione di Atm che il 16 gennaio scorso ha salvato un viaggiatore che stava soffocando a causa di una pastiglia, praticandogli la manovra di Heimlic. Campione per la musica è Franco Mussida, compositore e cantante, fondatore del Centro professionale musica e già membro della Pfm, attivo nelle cercarei dove tiene laboratori per i detenuti. Riconoscimento di Campione per i malati per Vittore De Carli già presidente di Unitalsi Lombardia che dall'età di 15 anni accompagna ogni anno i malati a Lourdes e da oltre 30 anni si occupa di trasportare gratuitamente disabili in tutta Italia. La società di calcio milanese St. Ambroeus Fc è Campione per lo Sport: si tratta di tre squadre, due maschili e una femminile, composte da migranti.

Rav Igal Hazan è stato premiato come campione per il cibo perché con la sua cucina sociale della comunità ebraica, Beteanov, distribusice pasti khoser gratuiti a chi è in difficoltà, non ai soli ebrei. "Milano e il Paese sono grati a queste persone e ai City Angels - ha commentato la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi -, un grande esempio di impegno civico e altruismo". (ANSA).