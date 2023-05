Champions: Antonello, il risultato dà speranza per il ritorno

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Il risultato è stato molto positivo, ma i prossimi 90' sono tanti. Restiamo concentrati, i ragazzi sono in condizione atletica ottimale. Bisogna guardare alla prestazione, ieri i ragazzi hanno dato lustro alle loro capacità, sono stati molto concreti. La performance ci dà speranze per il ritorno". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro" organizzato da Il Foglio dopo la vittoria per 2-0 dei nerazzurri contro il Milan nell'andata della semifinale di Champions League.

"È stata una notte serena, siam felici e orgogliosi per l'Inter, la città di Milano e il calcio italiano. È stato uno spot a livello internazionale per la città, che sa organizzare eventi di questo tipo. Le tifoserie possono convivere in pace".

(ANSA).