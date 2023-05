Armani agli studenti, il lavoro vero porta lontano

(ANSA) - PIACENZA, 11 MAG - "Ho parlato di me, pensando soprattutto a voi studenti, vorrei che la mia storia fosse di stimolo ed esempio per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano": così Giorgio Armani ha concluso il discorso tenuto al teatro municipale di Piacenza in occasione della cerimonia di assegnazione della Laurea honoris causa in Global Business Management.

Il riconoscimento allo stilista e imprenditore é stato conferito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel suo intervento, Giorgio Armani ha ricordato anche uno dei momenti più duri della sua vita, la morte del socio e compagno Sergio Galeotti, mancato nel 1985, dieci anni dopo aver fondato con lui la Giorgio Armani. "Ho fondato la Giorgio Armani insieme a Sergio Galeotti, il primo a credere veramente nel mio talento, lui - ha detto Armani a studenti e ospiti riuniti al Teatro Municipale per la cerimonia, cui ha preso parte anche la sindaca Katia Tarasconi - si occupava del business e io della creatività, ma il destino mi ha messo a dura prova e, a seguito della scomparsa del mio socio, per far sì che la Giorgio Armani sopravvivesse, ho dovuto occuparmi di persona dell'azienda.

Molti pensavano che non ce l'avrei fatta ma, grazie alla mia caparbietà e al sostegno delle persone a me vicine, sono riuscito ad andare avanti: è stato un percorso lungo e a tratti complesso, i momenti difficili li ho superati con l'impegno e la dedizione e il rigore, i valori che ho assimilato in famiglia e che raccomando sempre di seguire per dar forma a ciò in cui si crede, ancora di più oggi che si moltiplicano i successi effimeri perché ciò che chiede impegno - ha sottolineato - dura". (ANSA).