MiTo, dal 9 al 22 settembre 67 concerti tra Milano e Torino

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Mito, il festival di musica classica in programma quest'anno dal 9 al 22 settembre con 67 concerti, per la 17/a edizione ha scelto come fil rouge le città. L'idea, spiega il direttore artistico Nicola Campogrande, è quella di "riallacciare la relazione che ha legato un brano al territorio nel quale ha preso vita".

Nel nuovo cartellone le due città protagoniste di Mito si omaggiano vicendevolmente. L'apertura sarà il 7 settembre alla Scala di Milano con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Wayne Marshall che eseguirà il musical di Bernstein Wonderful Town presentato in forma di concerto. La chiusura il 22 settembre all'Auditorium del Lingotto di Torino con la Filarmonica della Scala guidata da Andrés Orozco-Estrada che accosterà due pagine di Dvořák: il Concerto per violoncello e orchestra e la Settima Sinfonia.

La presentazione oggi in contemporanea nei due capoluoghi, uniti in videocollegamento, con tra gli altri il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, i due assessori alla Cultura Rosanna Purchia e Tommaso Sacchi, e la presidente di Mito Anna Gastel.

Il prezzo dei biglietti spazierà dai 5 ai 30 euro. (ANSA).