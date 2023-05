Marotta, in campionato l'Inter si è arresa troppo presto

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Un "appuntamento molto emozionante", al "termine di un cammino molto difficile. Ma essere qui significa aver lavorato tanto, in una annata anomala per il mondiale di calcio invernale". Così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Prime Video a pochi minuti della semifinale Champions contro il Milan. Il dirigente si è rammaricato degli "alti e bassi in campionato" che invece "non abbiamo avuto in Champions".

"La valutazione finale sulla stagione va fatta al termine", ha aggiunto Marotta. "Abbiamo onorato le competizioni alle quali abbiamo partecipato. Resta il puntino nero del campionato in cui forse ci siamo arresi troppo velocemente, e non solo noi, anche per il merito del Napoli" ha concluso il dirigente nerazzurro.

(ANSA).