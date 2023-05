Iniziato l'interrogatorio di Conte e Speranza a Brescia

Sono cominciati davanti al tribunale dei Ministri a Brescia gli interrogatori dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza tra gli indagati nell'inchiesta sulla gestione del Covid in Valseriana. Il palazzo di giustizia bresciano è presidiato dalle forze dell'ordine e l'aula in cui verranno sentiti è sorvegliata dai carabinieri. L'avvocato Guido Calvi, legale di Speranza, ha detto che il suo assistito risponderà a tutte le domande. Il leader del M5S con il suo avvocato, Caterina Malavenda, e l 'ex ministro Speranza sono entrati da un ingresso secondario, a bordo di auto con vetri oscurati. Il professor Calvi, prima di dirigersi verso l'aula, oltre ad assicurare che Speranza "risponderà a tutte le domande", ha detto che depositerà una memoria difensiva.