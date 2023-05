Il 26-28 maggio torna il Trofeo Vallecamonica di Aci

(ANSA) - BRESCIA, 10 MAG - Il lavoro organizzativo per lo svolgimento del 52° Trofeo Vallecamonica prosegue senza sosta.

Il quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2023, valido anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord, si svolgerà dal 26 al 28 maggio 2023 pronto a scrivere un'altra emozionante pagina della sua storia. Lo comunica con una nota l'Automobile Club Brescia.

La manifestazione coinvolgerà la Valle Camonica con i comuni di Malegno, Ossimo e Borno oltre alle amministrazioni di Lozio e Cividate Camuno. La zona è un'area situata tra le montagne della Lombardia.

Il Trofeo Vallecamonica ha una lunga tradizione nel mondo delle corse automobilistiche. Nato nel 1964, l'evento è diventato uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di sport motoristici in Italia. Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato piloti di fama internazionale e ha visto la partecipazione di numerose vetture da competizione di alto livello.

Invariato il percorso nella sua lunghezza da 8,55 chilometri e giudicato da moltissimi piloti uno dei più completi d'Italia. Il programma prevede le verifiche sportive e tecniche venerdì 26, due manches di prova sabato 27 e le due manche di gara domenica 28 come da tradizione.

"Il Trofeo Vallecamonica è un evento di grande importanza per la nostra Regione, per il mondo delle corse automobilistiche e chiaramente per l'Automobile Club Brescia", ha commentato il presidente dell'Automobile Club Brescia, Aldo Bonomi. "Siamo - ha aggiunto - orgogliosi di organizzare questa manifestazione che richiama ogni anno un numero sempre crescente di appassionati. La Vallecamonica offre uno scenario naturale unico, capace di valorizzare al meglio le performance dei piloti e di offrire un'esperienza indimenticabile ai partecipanti e agli spettatori. L'evento sarà anche in questa occasione uno straordinario strumento di promozione territoriale proprio nell'anno in cui Brescia, con Bergamo, è stata nominata Capitale della Cultura". (ANSA).