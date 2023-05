Caserma Garibaldi a Milano sarà un nuovo polo della Cattolica

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - È stato presentato il progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi di Milano, che sarà riconvertita in un nuovo polo dell'Università Cattolica.

La superficie interessata è di oltre 53.000 mq e si potrà così ampliare in modo significativo la sede storica di Largo Gemelli, dando forma a un esteso Campus universitario nel cuore della città.

La prima fase dei lavori avviata lo scorso 30 gennaio su una superficie di circa 11.500 mq consentirà di costruire nuovi spazi didattici fruibili a partire dal secondo semestre dell'anno didattico 2024/25 per un'utenza di oltre 1850 studenti.

Gli interventi di rifunzionalizzazione dell'Ala vicino via Santa Valeria puntano alla conservazione dell'edificio esistente attraverso opere di restauro garantendo al contempo una riqualificazione funzionale, impiantistica e strutturale per soddisfare le verifiche di sicurezza statiche e di miglioramento sismico del fabbricato.

Il progetto della Caserma Garibaldi, è stato sviluppato in accordo e sotto la tutela della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano e ha richiesto un iter progettuale ispirato al restauro conservativo con attenzione alle preesistenze.

L'impianto dei corpi di fabbrica consiste in una sequenza di spazi, delimitati da murature portanti trasversali, che si affacciano su corridoi centrali di dimensioni ampie e che disimpegnano le future aule con varie capienze per un'utenza complessiva di oltre 10.500 posti.

L'ingresso principale verrà mantenuto al centro del fronte su piazza Sant'Ambrogio e a livello impiantistico, per la climatizzazione delle aule, si prevede un sistema a tutt'aria a portata variabile per singola aula, che in fase successiva verrà implementato dallo sfruttamento di fonte geotermica tramite estrazione di acqua di falda con pompe di calore ad alto rendimento. All'evento di presentazione del progetto sono intervenuti il rettore della Cattolica Franco Anelli, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Un grande intervento che porterà alla nascita di uno dei più grandi campus urbani a livello europeo - ha commentato Fontana - un rilancio ulteriore per questa grande Università, attraverso principi cardine che hanno sempre caratterizzato il nostro modo di lavorare: rigenerazione urbana ed efficientamento energetico". Anche il sindaco Sala si è complimentato per un progetto "che mi sembra magnifico e molto milanese", visto che "una caserma che diventa università è proprio il nostro modo di essere".(ANSA).