A Milano il primo Baloss Film Festival

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - E' interamente dedicato a cortometraggi realizzati da bambini, bambine, ragazzi e ragazze, dai 6 ai 16 anni, il primo Balóss Film Festival, in programma da venerdì 12 a domenica 14 maggio al MIC - Museo Interattivo del Cinema e al Teatro Bruno Munari di Milano.

Il festival è ideato, curato e prodotto dall'associazione culturale Circonvalla Film all'interno del programma Cips Cinema e immagini per la scuola, finanziato da Mic Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per la sua prima edizione, il tema, non vincolante, ma preferenziale, era "Vivere la comunità tra regole e libertà".

Venerdì, sabato e domenica si svolgeranno le proiezioni dei 20 cortometraggi in concorso e di quelli internazionali. Al termine si svolgerà l'assegnazione dei premi per il miglior cortometraggio, il miglior attore, la migliore attrice, la migliore sceneggiatura, il premio del pubblico e quello della giuria, oltre al premio Medicinema. La giuria sarà composta da ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado Giancarlo Puecher. (ANSA).