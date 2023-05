Sala, troppa politica, escludo candidatura Fuortes per la Scala

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Escludo che in questo momento possa essere presa in considerazione la candidatura di Fuortes per la Scala, con la mia stima per l'uomo", ma "si è troppo politicizzata la cosa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della stagione 2023-24 dell'Orchestra Sinfonica di Milano, commentando l'ipotesi che l'ex amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, possa ricoprire il ruolo di sovrintendente del teatro.

"Io stimo Fuortes" ha ribadito, tuttavia "terrò fuori la Scala da una logica che è diventata politica".

Per il sindaco, ci sono "evidentemente interferenze politiche rispetto a questa storia, al di là che lo neghino, altrimenti non si capirebbe il perché si immagina di fare una regola che vieta a coloro che hanno più di 70 anni di sedere nei consigli.

Tra l'altro è fatta male: noi rischiamo di vedere azzerato mezzo consiglio". (ANSA).