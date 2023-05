Leone meccanico cammina per i 10 anni del Leonardo3 Museum

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Da mostra temporanea a museo de facto, il Leonardo3 Museum, il museo dedicato all'opera di Leonardo da Vinci in Piazza della Scala, nel 2023 celebra il suo decimo anniversario con la riproduzione funzionante del progetto leonardesco del 'Leone meccanico'.

Il Leone meccanico è il più celebre tra i progetti di Leonardo di cui è possibile reperire testimonianze storiche. Tra queste, la più nota è quella di Giorgio Vasari che nelle Vite racconta: "Venne al suo tempo in Milano il re di Francia; onde pregato Lionardo di far qualche cosa bizzarra, fece un lione, che caminò parecchi passi, poi s'aperse il petto e mostrò tutto pien di gigli". Con la collaborazione del Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, il centro studi del museo ha fatto muovere i primi passi in Galleria - di notte - al Leone Meccanico, che ora rimarrà esposto al museo, che accoglie ogni anno oltre 230 mila visitatori con la sua collezione di macchine leonardesche, composta da oltre 200 modelli interattivi in 3D e ricostruzioni fisiche. "Dopo 10 anni, 2,5 milioni di visitatori, migliaia di visite scolastiche e 230 mila biglietti previsti per il 2023, sentiamo la responsabilità - dice il direttore Massimiliano Lisa - di essere un museo de facto, uno dei più visitati della nostra città. Pertanto lavoriamo per offrire contenuti organici e complementari a quelli di Museo della Scienza e della Tecnica, Pinacoteca Ambrosiana, Cenacolo e Castello. L'obiettivo è che il Leonardo3 Museum, collocato a pochi passi dalla statua di Leonardo, entri a far parte del patrimonio inalienabile di questa città". (ANSA).