Il FringeMI Festival va in scena anche in un negozio di moto

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Bar, locali, parchi, un hotel di lusso, un paio di ostelli, perfino un negozio di moto, una galleria d'arte contemporanea, una libreria, una biblioteca, diverse cascine e un ex opificio saranno la cornice dei 150 spettacoli del FringeMI Festival, la rassegna diffusa di spettacolo dal vivo che si terrà dal 5 all'11 giugno in 11 quartieri di Milano.

In programma appuntamenti di prosa, stand up e musica nei locali, ma anche spettacoli per famiglie, presentazioni di libri, workshop e molti spettacoli itineranti negli angoli più nascosti di Milano.

Non manca il teatro che si ispira ai classici con una rivisitazione del Re Lear dal punto di vista delle sorelle malvagie: Lei Lear di Muchas Gracias Teatro (Spazio HUG, dal 6 al 10 giugno) e Romeo e Giulietta (presso il Tempietto, studio dell'artista Mataro De Vergato) protagonisti di una performance sensorialecui il pubblico assisterà bendato e seduto al centro dello spazio scenico, mentre attrici e attori reciteranno tra di loro. (ANSA).