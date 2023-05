Droga, pregiudicati e risse, il questore di Milano chiude 3 bar

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione e del controllo del territorio, ha decretato la sospensione della licenza per sette giorni del "Bar Gelateria Celentano" a Milano e per 15 giorni al "Bar Lessona", anche questo nel capoluogo lombardo e, sempre per 15 giorni, al " Bar Tavola Fredda" a Sesto San Giovanni.

Il "Bar Gelateria Celentano", dopo i controlli degli ultimi mesi è risultato essere frequentato da persone pregiudicate per droga o altro.

Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, notificato al titolare del "Bar Tavola Fredda", scaturisce invece dal fatto che lo scorso marzo, personale della Polizia di Stato e carabinieri erano intervenuti per una violenta lite tra due avventori ubriachi, uno di quali aveva cercato di colpire le Forze dell'Ordine con dei cocci di bottiglia. I due, pluripregiudicati, erano stati denunciati per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, nonché per violazioni delle leggi sull'immigrazione Per quanto riguarda il "Bar Lessona", la sospensione della licenza è stata decisa dopo che era stata verificata nei mesi la presenza di pregiudicati e lo scorso marzo, gli agenti, con un cane antidroga della Polizia locale di Milano, avevano trovato tre avventori in possesso di hashish. Nello stesso mese erano stati identificati in quattordici con precedenti penali e di polizia di cui due di essi erano stati sanzionati amministrativamente per uso di hashish.

Il locale nel 2021 era stato già destinatario di un decreto di sospensione della licenza per gli stessi problemi. (ANSA).