A TuttoFood 'Campioni nello sport e nella tavola'

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Si svolge oggi, nell'ambito di TuttoFood, l'evento "Campioni nello Sport, Campioni nella Tavola", organizzato da Fratelli Beretta per celebrare il legame dell'azienda con il mondo dello sport e in particolare del calcio.

Il presidente Vittore Beretta, coadiuvato dal conduttore Pierluigi Pardo, storico giornalista e telecronista sportivo italiano, e da Veronica Maya, conduttrice Rai, accolgono ospiti e clienti per celebrare insieme la storia dell'azienda.

Particolare attenzione alla presenza di Fratelli Beretta nel mondo del calcio, nata dalla forte passione della famiglia per lo sport, parte del dna dell'azienda dal 1986, anno in cui sono stati avviati i primi progetti di sponsorizzazione sui campi sportivi.

I calciatori Fabio Cannavaro, Massimo Ambrosini e Antonio Comi dialogano sull'importante legame fra cucina, alimentazione e sport. Infine, Cannavaro e Ambrosini si cimentano ai fornelli in un divertente show cooking. (ANSA).