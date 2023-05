Valditara: 'Nella scuola mettere al centro il talento di tutti'

(ANSA) - PAVIA, 08 MAG - "Dobbiamo rovesciare l'impostazione della riforma Gentile, che a quell'epoca fu molto importante e venne condivisa anche da Benedetto Croce. Oggi dobbiamo pensare a una riforma che metta al centro i talenti di ciascun ragazzo".

Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, intervenendo a Pavia all'inaugurazione del nuovo auditorium del liceo classico "Ugo Foscolo".

"Contrariamente a quanto qualcuno pensa, senza aver ascoltato adeguatamente le mie parole - ha sottolineato Valditara -, il merito non è una sfida elitaria: non significa privilegiare pochi a danno di molti. Il merito è una sfida ampiamente democratica, perchè vuol dire valorizzare i talenti di ciascuno e non lasciare indietro nessuno. Sono profondamente convinto che in ogni ragazzo vi sia un modello di intelligenza".

"La nostra Costituzione - ha aggiunto - ribadisce in ogni punto la centralità della persona umana, uno dei suoi aspetti più significativi di rottura con il passato: ogni persona si colloca al di sopra dello Stato, che ne diventa servitore. I nostri padri costituenti, e penso in particolare a Giorgio La Pira, hanno dichiarato e messo per iscritto che prima arriva la persona e poi lo Stato, contrariamente a ciò che accadeva nella dittatura fascista ed anche in altre dittature, come per esempio quella comunista. Questo 'rovesciamento' può toccare anche la scuola mettendo al centro i talenti di ciascun ragazzo".

Valditara, accompagnato dalla dirigente scolastica Silvana Fossati, ha risposto alle domande poste dagli studenti dell'istituto Taramelli-Foscolo e ha poi visitato entrambe le scuole soffermandosi soprattutto nei musei interni.

All'esterno del liceo alcuni studenti hanno protestato contro il ministro, esponendo uno striscione sul quale compariva la scritta "Contro la scuola del merito, dell'umiliazione e dell'ipocrisia". (ANSA).