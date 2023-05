Mika in anteprima a Piano City Milano

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Mika sarà protagonista di una speciale anteprima della dodicesima edizione di Piano City Milano, il festival di pianoforte in programma dal 19 al 21 maggio. Il 17 maggio l'artista si esibirà infatti al Castello Sforzesco in una performance esclusiva studiata e realizzata solo per il festival.

Le prenotazioni per partecipare alla speciale anteprima saranno disponibili da domani, martedì 9 maggio, dalle 16 sul sito ufficiale del festival.

Accompagnato dal suo pianoforte, Mika ha scelto la rassegna Piano City Milano come anticipazione dei sei special event previsti per quest'estate in Italia. (ANSA).