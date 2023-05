Al via la 10ma edizione di Mantovarchitettura 'senza archistar'

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Si apre domani la decima edizione di Mantovarchitettura, l'evento internazionale dedicato alle tematiche dell'architettura, dell'urbanistica e del paesaggio che prevede due mesi di incontri e convegni, per un totale di 55 eventi.

Il tema dell'edizione 2023 invoca provocatoriamente "un'architettura senza archistar" proponendo numerosi convegni tematici e conferenze, oltre che tre eventi espositivi, che concorrono coralmente a interpretare la volontà di mettere al centro della manifestazione le relazioni tra il progetto e la costruzione dell'architettura con la tradizione e la memoria dei contesti storici.

"Siamo orgogliosi di essere giunti al decennale di Mantovarchitettura - spiega Federico Bucci, prorettore del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano - una rassegna che mette in contatto il mondo dell'architettura internazionale con il grande pubblico, affrontando tematiche di grande attualità, come per esempio la sostenibilità e la fragilità dei beni monumentali, come quelli della nostra città, Mantova, sito UNESCO, dove, per esempio, è necessario adeguare al rispetto della storia ogni intervento di manutenzione edilizia. In questi anni abbiamo mostrato come l'Università può fare formazione per tutti, non solo per gli studenti, ma anche per i cittadini. Per questa decima edizione abbiamo scelto un filo conduttore molto provocatorio e controcorrente: "un'architettura senza archistar". Per tanti anni abbiamo invitato con piacere bravissimi architetti di fama internazionale, senza che nessuno di essi abbia manifestato atteggiamenti da star. In questo momento storico vogliamo confermare questa linea, renderla ancora più incisiva. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare una manifestazione maggiormente inclusiva, sempre più aperta a ogni tipo di pubblico". (ANSA).