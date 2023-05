A.Fontana, il caro affitti è un'emergenza, serve risposta forte

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "È chiaro" che il caro affitti nelle città italiane come Milano "è veramente un'emergenza alla quale bisogna dare una forte risposta per gli studenti ma anche per una certa fascia sociale che si trova in difficoltà perché non rientra nell'edilizia sociale e fa fatica a stare sul mercato privato": è il pensiero del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana espresso a margine degli Stati Generali dei Giovani a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva dell'incontro che ci sarà in Comune giovedì - a cui parteciperà anche l'assessore regionale alla Casa Paolo Franco - per discutere del caro affitti anche dopo la protesta della studentessa del Politecnico che ha dormito per giorni in tenda nella piazza davanti all'ateneo.

Al tavolo di giovedì "porteremo i progetti che stiamo già portando avanti e poi ascolteremo il sindaco Sala Sala e le proposte che ha da avanzare - ha spiegato Fontana - e insieme capiremo quali ulteriori scelte possiamo fare".

La Regione infatti "può giocare un ruolo importante. Abbiamo già iniziato una serie di attività e iniziative che vanno nella direzione di aumentare le abitazioni per studenti" ha aggiunto il presidente lombardo ricordando che la Regione partecipa al progetto sullo studentato a Bovisa del Politecnico e a quelli con Brera e con il Conservatorio per la realizzazione di due campus.

"Adesso l'assessore Franco sta portando avanti politiche forti per favorire realizzazione di housing sociale e stiamo facendo una serie di incontri per proporre ulteriori iniziative coinvolgendo fondazioni e istituti bancari" ha rivelato il governatore assicurando che "stiamo parlando di qualcosa di importante: appena saremo pronti lo comunicheremo". (ANSA).