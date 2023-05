Roberto Bolle, di nuovo Bolero ma col Ballet Béjart Lausanne

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Dopo averlo eseguito diverse volte al Teatro alla Scala, Roberto Bolle riproporrà il Bolero di Ravel, e per la prima volta con il Ballet Béjart Lausanne, in cartellone dal 10 al 17 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano.

"Mi avevano invitato a ballare con loro a Bruxelles il Bolero e così è nata l'idea di invitare la compagnia a Milano - ha spiegato l'étoile della Scala - Uno spettacolo di grande qualità e di grande riscontro del pubblico". In scena un trittico dal Béjart Ballet Lausanne, la compagnia di Gil Roman, fondata da Maurice Béjart. Oltre al Bolero di Béjart, che Bolle eseguirà accompagnato dalla compagine maschile della compagnia svizzera, gli altri due titoli sono 'Alors on danse… !'-,di Gil Roman e '7 danses grecques', sempre di Béjart.

"Sono molto contento della scelta del trittico - ha aggiunto Bolle - 'Alors on Danse…!' è un inno al piacere della danza, scritto dopo il lockdown, mentre '7 danses grecques' su musiche di Theodorakis è un balletto molto coinvolgente, poi c'è il Bolero, che ballerò sul tavolo rosso con i 40 ragazzi della compagnia, per me sempre una grande emozione, una sfida, è un balletto pesante fisicamente emotivamente, ma è sempre una scoperta reinterpretarlo, e con l'esperienza è sempre più una gioia".

Tra i prossimi impegni, Bolle è atteso a Buones Aires al Teatro Colón nel balletto contemporaneo Caravaggio di Mauro Bigonzetti, interpretato dall'étoile per la prima volta. Quindi partirà per il suo tour estivo che toccherà l'Italia da Genova a Taormina. "Tante date sempre in luoghi meravigliosi - ha detto Bolle - Questo per me è il periodo dell'anno più intenso, con più spettacoli e impegni e mi preparo con grande attenzione". A fine estate poi arriva On Dance, la grande festa della danza da lui ideata, e che animerà Milano, tra eventi, spettacoli e workshop, dal 7 al 10 settembre (ANSA).