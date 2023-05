Milano diventa giardino con la nuova edizione di Orticola

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Aprirà i cancelli l'11 maggio con un incontro sulla 'intelligenza dei fiori e il rispetto per la natura' Orticola, la mostra mercato di fiori e piante che ormai è diventata una tradizione ai giardini Montanelli di Milano.

Ma Orticola esce anche dai confini del parco e invade la città con Fuoriorticola con una serie di eventi già iniziati come la mostra 'Mario Carrieri. Amati Fiori' che sarà visibile fino al 4 giugno alle Gallerie d'Italia Hanno aperto le porte per eventi e iniziative 26 tra musei (dalla Triennale al Poldi Pezzoli), orti, ville e giardini, 39 negozi con vetrine fiorite allestiti da 27 floral designers.

All'inaugurazione sarà presente anche il nuovo console generale del Giappone Kobayashi Toshiaki. Tante le piante da ammirare , a partire da quelle di cinque giardini siciliane, grazie alla collaborazione con l'orto botanico di Palermo, come il Giardino Pantesco Donnafugata, in contrada Khamma, sull'isola di Pantelleria, che custodisce quella meraviglia della natura e dell'ingegno umano rappresentata dal giardino pantesco, le cui origini risalgono al 3.000 a.C. e il Giardino della Kolymbethra, giardino archeologico coltivato nella Valle dei Templi di Agrigento, con 1.500 piante appartenenti alla macchia mediterranea. Saranno 87 i momenti di incontro, corsi, laboratori, dialoghi in giardino, a cui si aggiunge anche il podcast che dà 'voce ad Orticola'.

Come di consueto, i proventi dei biglietti sono destinati da Orticola Lombardia saranno destinati al verde pubblico con due diversi progetti: il primo è la sistemazione degli spazi verdi in piazza Santo Stefano, vicino all'università Statale, il secondo lo studio di fattibilità paesaggistica per gli spazi aperti della Fabbrica del Vapore per creare una sorta di 'vivaio culturale'. In base a questo studio Orticola - su incarico di Contrasto, Civiltà, mostre e musei e General Service Security - curerà un allestimento esterno con 18 alberi in occasione dell'apertura della mostra di Sebastiao Salgado Amazònia.

