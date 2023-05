Ferite due donne a colpi di pistola a Milano, non sono gravi

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Madre e figlia, di 57 e 16 anni, sono state ferite a colpi d'arma da fuoco ieri, sabato 6 maggio, poco dopo le 19 in un parcheggio di via Cefalù, vicino al cimitero Maggiore. Secondo gli inquirenti, il litigio sfociato in sparatoria sarebbe avvenuto in un ambito familiare.

La madre (ferita a una gamba) è stata trasportata dai soccorritori al Niguarda, in codice giallo, e la figlia all'ospedale San Carlo, in codice verde, per un proiettile che le ha sfiorato un gluteo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile. Gli inquirenti cercano un parente. (ANSA).