Due ragazzi tentano il furto da Dolce & Gabbana, un arresto

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Sono entrati nella boutique di Dolce e Gabbana a Milano e fingendo di voler comprare alcuni abiti hanno cercato di imboscarli in alcuni sacchetti, ma sono stati scoperti. Subito intercettati in via Montenapoleone, uno dei due giovani,18 anni di origini romene, è stato arrestato, mentre l'altro l'ha fatta franca ma per fortuna i lussuosi indumenti, per un valore di oltre 8 mila e 600 euro, sono stati restituiti.

La tentata rapina che risale a ieri nel tardo pomeriggio, ha creato un poco di trambusto nel quadrilatero della moda preso d'assalto non solo dai turisti ma anche dai patiti dello shopping, essendo il primo sabato pomeriggio milanese quasi estivo.

Attorno alle 18:30, secondo quanto ricostruito, due giovani si sono presentati in negozio per scegliere alcuni capi di abbigliamento. Capi che poi hanno infilato di nascosto in alcuni sacchetti per poi raggiungere l'uscita. Due dipendenti, forse insospettite, li hanno fermati due e chiedendo loro di aprire le buste e mostrare il contenuto. A quel punto sono state spintonate dai rapinatori che, dopo aver lasciato gli indumenti all'ingresso, sono scappati. Per uno dei due la fuga è finita poco dopo. È stato individuato e bloccato da un addetto alla security di Audemars Piguet e arrestato dalla polizia di Stato per rapina impropria. Del complice si sono perse, invece, le tracce . (ANSA).