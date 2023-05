Canoista in pericolo sul Ticino, salvato da vigili del fuoco

(ANSA) - PAVIA, 07 MAG - Alla guida della sua canoa non riusciva a raggiungere la riva. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri, per il recupero del canoista, un uomo di 40 anni, nel tratto del fiume Ticino vicino a Torre d'Isola (Pavia), a pochi chilometri da Pavia.

L'operazione è stata condotta nella serata di ieri, sabato 6 maggio, quando sulla zona ormai era buio fitto. A chiedere i soccorsi sono state alcune persone che hanno notato il canoista in difficoltà.

Sul posto si è immediatamente recata una squadra di vigili del fuoco del servizio speleo alpino fluviale. E' stata organizzata una manovra complessa per recuperare l'uomo, rimasto leggermente ferito, e riportarlo a terra. Il 40enne è stato trasportato dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia in codice verde. (ANSA).