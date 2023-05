Video di Berlusconi alla convention di Fi, 'rieccomi'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Standing ovation e un grande applauso dalla convention di Forza Italia per il suo leader Silvio Berlusconi che chiude l'evento con un video messaggio dopo un mese di ricovero all'ospedale San Raffaele. Tutti i partecipanti si sono alzati in piedi quando Berlusconi è apparso sul maxischermo Il presidente di Forza Italia compare nel video vestito in giacca e camicia blu scuro, seduto alla scrivania, con la spilla del partito appuntata al petto. Sul tavolo un bicchier d'acqua e due dei libri che ha scritto 'L'Italia che ho in mente' e 'Discorsi per la democrazia'.

"Rieccomi. È la prima volta volta che indosso camicia e giacca da quando sono stato ricoverato" ha detto. Dietro di lui la bandiera dell' Italia e dell'Europa e la locandina della convention di Forza Italia.

"Sono pronto a riprendere il lavoro con voi" ha detto concludendo il suo intervento in cui ha ripercorso la storia del partito che è "la spina dorsale del governo". Un intervento salutato dalle esclamazioni 'Silvio, Silvio' dei presenti., (ANSA).