San Siro, Sgarbi: 'La sovrintendente confermerà le mie riserve'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - La sovrintendente alle Belle arti di Milano, Emanuela Carpani sullo stadio di San Siro "non potrà che confermare le riserve che io ho in più occasioni indicato": parola del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi convinto che il Meazza non possa venire abbattuto.

"Sono felice della soluzione ricercata tra le parti. Vedo che il sindaco intende ascoltare" Carpani "che non potrà che confermare le riserve che io ho in più occasioni indicato". "Mi sembra utile ricordare che la Soprintendente Carpani - ha aggiunto - rappresenta il ministero della Cultura e non il Comune di Milano. Intendo dire che è necessario salvare valori condivisi, ma non trovare soluzioni di mediazione. Auguro al Comune di Milano di trovare la risposta giusta".

Al Comune però Sgarbi rinfaccia "la recente vicenda della distruzione del villino in Corso di Porta Romana" che "indica una persistente distrazione storica dell'amministrazione, che va nel senso opposto della conservazione della storia e della memoria". (ANSA).