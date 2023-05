Prende il figlio dall'ospedale e fugge, il bambino sta bene

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Sta bene il piccolo di due mesi sottratto dal padre tossicodipendente, mercoledì scorso, dall'ospedale di Magenta. L'uomo è poi stato bloccato ieri pomeriggio a Milano da agenti delle Polizie locali di Abbiategrasso e di Milano, con il supporto delle volanti della Polizia di Stato. L'uomo, quando sono arrivati i poliziotti, era a bordo di un treno (che è rimasto bloccato per 40 minuti circa) e stava opponendo resistenza agli agenti delle polizie locali. I poliziotti gli hanno dato man forte riuscendo ad ammanettarlo.

Il piccolo, che soffre di una tossicodipendenza neonatale avendo entrambi i genitori tossicodipendenti, nonché di una patologia cardiaca, è stato portato in buone condizioni alla clinica De Marchi di Milano per accertamenti. Di lui si occupano i servizi sociali di Abbiategrasso. (ANSA).