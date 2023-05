Nello Spid day imbrattate 8 sedi di enti nella notte a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 06 MAG - Le sedi di 8 enti - tra cui Cgil, Uil e Acli - sono state imbrattate la notte scorsa a Bergamo con delle scritte spray rosse contro una fantomatica 'dittatura digitale': oggi questi enti hanno aderito allo 'Spid day', giornata in cui viene erogato il servizio di identità digitale a chi nei giorni scorsi si era prenotato su un portale messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Il caso è al vaglio della Digos della questura di Bergamo.

"Siamo all'ennesimo delirio - commenta l'assessore Giacomo Angeloni -. Che noia: ormai abbiamo capito che vedono dittature ovunque, che qualunque genere di progresso tecnologico per queste persone è un pericolo e che si inventano 'nemici' contro cui battagliare, simili a moderni don Chisciotte con i mulini a vento. Colpire le sedi di associazioni, centri per tutte le età, sindacati è solo un gesto vigliacco". (ANSA).