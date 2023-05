(ANSA) - PAVIA, 06 MAG - L' Orto Botanico di Pavia festeggia i 250 anni di vita con un fine settimana di eventi e proposte.

Fu istituito nel 1773, nell'ambito delle riforme asburgiche volute da Maria Teresa d'Austria.

Si comincia oggi con un'iniziativa sotto il "platano di Scopoli", un albero alto 45 metri che rappresenta il simbolo dell'Orto: l'incontro ha come tema "Conoscere il platano di Scopoli, custode di una biodiversità nascosta". "E' il 'gigante buono' dell'Orto - spiega Francesco Bracco, curatore dell'Orto -. In questa occasione verrà campionato il suo Dna, con esperti che si arrampicheranno sulla chioma dell'albero. E' una pianta sana, con le principali ramificazioni vitali; tuttavia va tenuta sotto controllo perchè gli attacchi fungini sono sempre in agguato e la sua velocità di crescita si riduce nel tempo".

Domani sarà la volta della Festa del Roseto, organizzata dagli Amici dell'Orto. "Vogliamo attirare un pubblico di tutte le età, proponendo stand di vivaisti e anche di prodotti del nostro territorio", sottolinea Carlo Gariboldi, presidente dell'associazione Ticinum Festival e ideatore della manifestazione Horti Aperti al Collegio Borromeo. La novità di quest'anno riguarda la presenza di vivaisti e produttori locali nel "Mercato Fuoriorto". (ANSA).