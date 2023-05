Alla convention di FI un video celebra Silvio Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Un video emozionale per celebrare la storia politica di Silvio Berlusconi e di Forza Italia dal 1994 ad oggi. Così la convention di Forza Italia ha reso omaggio a suo leader: nel video si sono visti la discesa in campo, i giuramenti dei governi Berlusconi, il leader con Bush e Putin, con il presidente Obama, durante il 25 aprile a Onna. Fino al discorso del suo ritorno in Senato dopo le ultime elezioni politiche. Dalla sala della convention tutti si sono alzati in piedi per tributare un applauso al leader, con le bandiere di Forza Italia che sventolavano.

"Siamo fieri della nostra storia, del nostro presente e del nostro futuro - ha detto Antonio Tajani -. Il miglior protagonista della politica estera e il miglior ministro degli Esteri degli ultimi decenni è stato il nostro leader Silvio Berlusconi. Noi siamo ancora qui con lo stesso entusiasmo".

"Oggi ci sono due notizie, una è l'incoronazione di Carlo e l'altro è l'intervento di Silvio Berlusconi - ha sottolineato Maurizio Gasparri - Guardando questo filmato mi sono commosso come quando me lo hanno mandato. Berlusconi ha rinnovato la politica italiana e fondato il centrodestra". (ANSA).