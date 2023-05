Uomo investito mentre attraversa, grave

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Un uomo di 31 anni si trova in gravissime condizioni dopo essere stato investito, venerdì mattina, sulla Strada provinciale 103, la Cassanese. L'uomo, soccorso dal 118, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso, in coma, con l'elisoccorso, all'ospedale Niguarda.

L'incidente è avvenuto alle 6.40 quando il mezzo, un furgone guidato da un 39enne originario del Bangladesh, ha travolto l'uomo nel comune di Pozzuolo Martesana (Milano) mentre attraversava la strada per andare in un'area di servizio con bar situata dalla parte opposta. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso. Le indagini sono in carico ai carabinieri di Pioltello (Milano).

Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Cassano D'Adda (Milano) l'uomo, di nazionalità marocchina, stava attraversando la strada con altri colleghi di lavoro per andare al bar.

