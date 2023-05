Tenta suicidio in M1, sospesa tratta

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Un tentativo di suicidio si è verificato nella stazione di Inganni della metropolitana di Milano. Una donna di 50 anni si è gettata sui binari all'arrivo di un convoglio riportando gravissime ferite. Sul posto il 118.

E' accaduto alle 9.20 di venerdì nella banchina dei treni in direzione Sesto 1 Maggio. La circolazione sulla linea 1 tra Bisceglie e Pagano è stata interrotta per permettere i soccorsi. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, sul gesto volontario, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, non vi sarebbero dubbi.

Atm ha precisato che la M1 è chiusa nella tratta tra le stazioni di Bisceglie e Pagano, annunciando un servizio di bus sostitutivi. (ANSA).