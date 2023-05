Scoperta e riscoperta vino con Ascovilo domenica a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Bergamo e Brescia, unite nella "Capitale Italiana della Cultura 2023", sono ricche di storia, arte e cultura, e possiedono entrambe una particolare vocazione per la produzione di vini che si sono affermati sia in ambito nazionale che in vari mercati esteri. Ascovilo, associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi, sarà protagonista con Ais del cartellone ufficiale di "Brescia Bergamo Capitale della Cultura".

Domenica 7 maggio, dalle 10 alle 18, la Città Alta di Bergamo (Circolino di Città Alta, Vicolo Sant'Agata 19) sarà il palcoscenico per conoscere, scoprire (o riscoprire) i "nostri" vini, in collaborazione con Ascovilo (Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi a docg, doc e igt), Consorzio Tutela Valcalepio, Consorzio Moscato di Scanzo, Lugana doc., Valtènesi Riviera del Garda Classico, Garda doc, Consorzio Montenetto e Consorzio Tutela igt Valcamonica.

Il programma della giornata prevede il banco di assaggio con otto denominazioni e oltre cinquanta etichette in degustazione (Valcalepio doc, Moscato di Scanzo docg, Lugana doc, Valtènesi Riviera del Garda Classico doc, San Martino della Battaglia doc, Garda doc, Capriano del Colle doc, Valcamonica igt). "Brescia e Bergamo sono province a forte vocazione vitivinicola e non possiamo celebrare la Capitale Italiana della Cultura senza ricordare l'importanza della tradizione agricola di questi territori che è concreta espressione e testimonianza della passione per la ricerca di risultati qualitativi sempre più ambiziosi", sottolinea Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo. (ANSA).