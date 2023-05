Sanità: Trivulzio,per sindacati medici regime terrore e sanzioni

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - I sindacati dei medici del Pio Albergo Trivulzio, Anaao-Assomed, Fp Cgil Milano e Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn affermano che, in base ai dati, dal 2019 al 2022, i procedimenti disciplinari sono sanzioni "intimidatorie". I "numeri impressionanti, senza alcun eguale in Lombardia, confermano come il procedimento disciplinare sia stato usato in questi anni, anche prima del Covid, per ridurre al silenzio medici non ossequiosi e liberi nelle proprie idee professionali, costringendoli in diversi casi alle dimissioni e instaurando un regime di terrore".

La direzione del Pat "respinge fermamente l'accusa di aver generato un 'clima di terrore' tra i dipendenti e al contrario resta sempre disponibile al dialogo con tutte le rappresentanze sindacali, in un clima di rispetto reciproco e collaborazione".

Parla anche di "accuse infondate".

I sindacati però sottolineano che "dal 2019 al 2022, 15 medici, un quarto del totale, ha subìto almeno un procedimento disciplinare. Il totale dei procedimenti attivati è il doppio, perché alcuni sono stati raggiunti da più di un provvedimento, con un record di 4 in un solo anno". "È evidente l'intento persecutorio", dicono Stefano Magnone, segretario regionale di Anaao-Assomed Lombardia, e Sergio De Chiara, coordinatore territoriale Milano Fp Cgil Medici. "All'uso strumentale e pervasivo dei disciplinari, si aggiunge poi il tema delle dimissioni di massa dei medici. In questi anni il numero dei medici è costantemente diminuito e il ritmo delle assunzioni non tiene il passo", aggiungono.

Il Pat invece afferma che "per quanto riguarda i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti, si sottolinea come questi, dal 2019 al 2022, siano stati in totale 21, di cui la maggior parte tra il 2020 e il 2021, anni in cui le regole necessarie al contenimento della pandemia hanno imposto, come immaginabile, un maggior rigore nel controllo dell'osservanza delle stesse, volte alla tutela della salute degli ospiti della struttura". (ANSA).