Metsola, l'Italia non può farcela da sola sui migranti

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Quello delle migrazioni è fenomeno di cui si deve far carico tutta l'Unione, non solo i Paesi di frontiera. L'Italia non può farcela da sola". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un messaggio video trasmesso alla convention di Forza Italia a Milano. (ANSA).