Dal Politecnico un' 'Archimapping' di Milano

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Raccoglie i 100 edifici più importanti dell'architettura contemporanea della città di Milano, dall'Unità d'Italia a oggi, Archimapping, la nuova App gratuita sviluppata dal Politecnico di Milano, grazie al contributo di Fondazione di Comunità Milano e la collaborazione di AIM.

L'app in doppia lunga - italiano e inglese - suggerisce ai fruitori percorsi tematici e permette di costruire itinerari personali sulla base di criteri tipologici, geografici, autoriali e cronologici. Le opere selezionate raccontano i diversi quartieri e i temi nodali con cui i progettisti più significativi si sono confrontati nel XIX, XX e XXI secolo, per corrispondere all'evoluzione sociale, economica e culturale della città. Ciascuna opera è illustrata attraverso una scheda descrittiva sintetica, materiali iconografici storici o d'archivio, rimandi bibliografici essenziali, link e contributi video di approfondimento.

"L'app Archimapping - spiega il prorettore del Politecnico Federico Bucci - è stata realizzata come un laboratorio per sperimentare i modi di conoscere l'Architettura contemporanea milanese, in una prospettiva in grado di unire sia il territorio della città di Milano, sia un'apertura ad altri contesti nazionali e, persino, internazionali". (ANSA).