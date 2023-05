Con le spranghe davanti a discoteca, a processo tre trapper

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Con l'accusa di minacce aggravate sono stati mandati a processo sette giovani, tra cui i noti trapper Baby Gang, Simba La Rue e Rondo da Sosa e altri ragazzi della loro 'crew', per i disordini avvenuti il 12 luglio del 2021 davanti alla discoteca milanese Old Fashion, quando gli era stato impedito dai responsabili del locale di entrare.

Secondo il capo di imputazione di minacce, firmato dal pm di Milano Ilaria Perinu, Zaccaria Mouhib, ossia Baby Gang, 21 anni, Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, 21 anni, Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, 20 anni, e gli altri giovani "servendosi di bottiglie di vetro, bastoni e spranghe" avrebbero minacciato gli addetti alla sicurezza della discoteca di "mettere a ferro e fuoco il locale se la domenica successiva fosse stato nuovamente vietato loro l'ingresso". Il processo è stato disposto con citazione diretta a giudizio e gli imputati sono difesi dai legali Niccolò Vecchioni, Alberto Sirani e Eliana Zecca.

Baby Gang è anche accusato di aver violato un Daspo urbano di divieto di ingresso a Milano e di percosse, assieme a Rondo da Sosa e un altro giovane, per aver colpito con pugni e calci una persona fuori dal locale. Mentre Simba La Rue e un altro imputato devono rispondere di danneggiamenti per aver tirato "sassi" contro l'ingresso dell'Old Fashion.

Il processo inizierà il prossimo 13 settembre davanti alla decima penale, mentre Baby Gang e Simba sono anche imputati già in altri processi a Milano, tra cui quello su una sparatoria avvenuta la scorso estate vicino a corso Como, zona della movida milanese. (ANSA).