Anche il caro affitti tra i temi del Festival Universitario

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Anche il caro affitti - tema portato alla ribalta da Ilaria Lamera, bergamasca di 23 anni che da tre giorni dorme in tenda davanti al Politecnico di Milano - sarà tra i temi del primo Festival Universitario, presentato oggi a Palazzo Marino, che si terrà al Talent Garden di Milano il 13 maggio.

Al centro dell'appuntamento organizzato da University Network, la formazione e la socialità. "Per quanto riguarda il primo aspetto c'è un grande vuoto oggi nel mercato del lavoro - dicono i responsabili di University Network - basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'aspetto dei rapporti umani, ci sono migliaia di studenti, in particolare fuori sede, che soprattutto dopo la pandemia non sono riusciti a trovare amici con cui trascorrere quelli che sono gli anni più belli della loro vita".

Per quanto riguarda la formazione, su due palchi si susseguiranno speech, workshop e incontri interattivi con oltre 50 speaker, esperti di vari settori, da Demetrio Albertini allo stilista Tiziano Guardini fino a Stefano Maiolica, autore del seguitissimo profilo Un Terrone a Milano. Sarà proprio lui a condurre un 'corso di sopravvivenza per vivere a Milano da fuori sede', a partire dalle basi, la ricerca di un'abitazione.

"Ricevo ogni giorno - racconta - almeno 100 segnalazioni di truffe o abusi vari, che poi non vengono denunciati per paura".

Si va dal padrone di casa che entra di notte e si siede sul divano a guardare la tv alla più comune truffa di chi chiede un bonifico per bloccare una casa in realtà inesistente. "Il Comune sta scavando per cercare soluzioni al problema delle case per gli studenti - garantisce l'assessora allo sport, al Turismo e alle politiche Giovanili Martina Riva - lo sforzo è quello di trovare più risorse perché non è più pensabile che il pubblico faccia da sé". "A Milano ci sono 12mila posti negli studentati e 200mila universitari, è chiaro che i numeri - conclude - sono ridicoli".

Anche di questo si parlerà al festival che dopo i panel proseguirà con dj set e live music. (ANSA).