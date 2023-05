Aggressioni e droga, questore chiude pub in centro a Monza

(ANSA) - MONZA, 05 MAG - La Questura di Monza ha chiuso un locale del centro storico di Monza per due mesi per motivi di sicurezza pubblica. Il titolare del pub 'Buns', a quanto emerso, aveva già subito una prima sospensione della licenza nel 2019, dopo alcune aggressioni a clienti e per la presenza costante di pregiudicati nel locale. Secondo la Questura, soprattutto durante il fine settimana, sono proseguite le richieste di interventi per liti, aggressioni e disordini. Il 30 aprile i carabinieri hanno arrestato un dipendente del locale sorpreso a nascondere numerose dosi di cocaina nel cortile interno al pub.

Il Questore di Monza, Marco Odorisio, ha inviato al sindaco Paolo Pilotto una proposta per la revoca della licenza. (ANSA).