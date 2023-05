A Milano Medicina Democratica in piazza contro le liste d'attesa

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Un 24 maggio "davvero speciale" è preannunciato da Medicina Democratica, in occasione della ricorrenza della resistenza sul Piave, con una manifestazione nel pomeriggio sotto la sede della Regione Lombardia a Milano per la sanità pubblica e contro le liste d'attesa: sono state invitate oltre 60 associazioni e organizzazioni.

"La nostra linea del Piave proposta è l'immediata istituzione di un Centro Unico di Prenotazione atto a ridurre le liste d'attesa - ha detto il presidente nazionale di Medicina Democratica, Marco Caldiroli -. Un unico punto di accesso per i cittadini per prenotare servizi sia dal pubblico che dal privato accreditato, garantendo identici tempi di attesa per la stessa prestazione".

"Proporremo un meccanismo per il superamento delle liste d'attesa, oggi arrivate a tempi insopportabili, come sistematicamente denunciamo", ha specificato Vittorio Agnoletto dell'Assessorato Ombra di Curiamo la Lombardia.

"In caso di superamento dei tempi di attesa previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza - ha aggiunto - il richiedente dovrà passare in modo automatico ad una prestazione in intramoenia con il medesimo costo del ticket del Ssn. Le prestazioni cancellate per forza maggiore andranno contestualmente riprenotate su una nuova data, nei tempi previsti e nel medesimo territorio e le agende, come previsto dalla legge devono sempre rimanere aperte". Occorre, infine, definire "regole più rispettose dei diritti delle persone cui, sia le strutture pubbliche che private, devono attenersi in modo identico sotto il controllo della Regione, che deve sanzionare ogni tentativo di favorire il passaggio dalla prestazione in regime di Ssn ad altre a pagamento, facendo leva sulla necessità dei cittadini di essere curati". (ANSA).